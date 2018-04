Jugendschöffen gesucht: Bewerbungen bis 18. April 2018

Die Stadt Nürnberg sucht noch Jugendschöffen. Bewerbungen sind noch bis Mittwoch, 18. April 2018, möglich. Schöffen und Jugendschöffen stehen als ehrenamtlicher Richter gleichberechtigt neben dem Berufsrichter und bringen ihre Lebens- und Berufserfahrung, ihren Gemeinsinn und ihre Bewertung in die Entscheidungen der Gerichte mit ein (siehe auch Beitrag im Frankenfernsehen unter https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/frankenschau/laien-schoeffen-richterbank-100.html ).

Bewerben kann sich, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, zu Beginn der Amtsperiode mindestens 25 Jahre beziehungsweise höchstens 69 Jahre alt ist, in Nürnberg wohnt und erzieherische Befähigung und Erfahrung in der Jugenderziehung hat, zum Beispiel einen beruflich pädagogischen Hintergrund, Erfahrung in der Kindererziehung oder ein Ehrenamt in der Jugendarbeit hat.

Bewerbungen nimmt das Jugendamt der Stadt Nürnberg entgegen unter www.nuernberg.de/internet/jugendamt/jugendschoeffen.html. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg