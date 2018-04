Jürgen Becker liest aus ?Graugänse über Toronto?

Im Kunsthaus sind aktuell Schwarzweiß-Fotografien des Schriftstellers Jürgen Becker zu sehen, die dieser 1972 in den Straßen von New York machte. In dieser Ausstellung wird Jürgen Becker am Dienstag, 24. April 2018, um 19 Uhr im Kunsthaus, Königstraße 93, aus seiner neuesten Veröffentlichung ?Graugänse über Toronto? lesen.

Für das Journalgedicht, das wie ein rückblickendes Tagebuch anmutet, wählte Becker eine alltägliche Sprache wie sie in Zeitungen oder Magazinen verwendet wird. Schilderungen von realen Ereignissen stehen neben Gedankengängen, bildhafte Landschaften neben drängenden Fragestellungen zum politischen Zeitgeschehen. Bei aller implizierten Tiefe der beschriebenen Ereignisse bleibt Beckers Sprache verständlich und entwickelt einen eigenen Sog, den nächsten Vers, das nächste Ereignis verfolgen zu wollen.

Jürgen Becker (Jahrgang 1932) verfasst Hörspiele, Prosa und vor allem Lyrik. Er erhielt zahlreiche Preise unter anderem den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, den Heinrich-Böll-Preis, den Schiller-Ring der Deutschen Schillerstiftung und zuletzt 2014 den Georg-Büchner-Preis. Anlässlich seines 85. Geburtstags zeigte das Museum für Photographie in Braunschweig 2017 die Fotoserie ?New York 1972?, die nun im Kunsthaus in einer erweiterten Fassung zu sehen ist.

Die Lesung findet in den Ausstellungsräumen des Kunsthauses statt.

Der Eintritt kostet inklusive Besuch der Ausstellung 8 Euro. alf

Bild Download: Der Schriftsteller Jürgen Becker mit seinem Sohn, dem Fotokünstler Boris Becker, bei der Ausstellungseröffnung im Kunsthaus.

(Bild: Dieter Zeitler, JPG-Datei 2.3 MB)

