James Blunt Tour 2020: Sänger kommt nach Nürnberg - hier gibt es Tickets

James Blunt Tour 2020 startet im Frühjahr. Der Ticketvorvorkauf beginnt am 6. September 2019

Ein Konzert wird es auch in Nürnberg in der ARENA Nürnberger Versicherung geben

Sein neues Album "Once Upon A Mind" samt neuem Song "Cold" gibt es schon vorab zu hören

James Blunt stattet auf seiner Tour 2020 Nürnberg einen Besuch ab: Nach seinem letzten Album "The Afterlove" aus 2017 bringt James Blunt nun "das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe" auf den Markt. Das zumindest sagt James Blunt selbst über sein neues und sechstes Studioalbum "Once Upon A Mind". Mit dem will sich Blunt wieder zurück auf seine Wurzeln besinnen, weg von elektronischen Klängen.

Neues Album von James Blunt erscheint im Oktober 2019

Am 25. Oktober 2019 soll das neue Album erscheinen und schon seit Donnerstag (29. August 2019) kann man einen ersten Vorgeschmack auf das Album bekommen. Mit seinem vorab veröffentlichten Song "Cold" - ein Lied das von der Liebe handelt, wie man es von Blunt gewöhnt ist - beweist der Sänger, dass er in Sachen Schmusesongs noch immer die Nummer 1 ist.

James Blunt geht auf Tour - auch in Nürnberg wird es ein Konzert geben

Damit nicht genug, kündigte der Sänger aus England auch seine "Once Upn A Mind"-Tour an und lässt damit die Herzen vieler Fans höher schlagen - auch die der Mittelfranken. Denn am 4. April startet der Brite auch Nürnberg einen Besuch ab und gibt dann seine neuen Songs, aber auch Klassiker wie "You"re Beautiful", "Goodbye My Lover" und "Same Mistake" zum Besten. Der Vorverkauf der Tickets beginnt laut Veranstalter am Freitag den 6. September 2019 um 10 Uhr.

