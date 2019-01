Escape Rooms in Nürnberg: Irrenhäuser, Gefängnisse und viele Rätsel

Escape Rooms sind für Spürnasen und alle, die gerne Rätsel lösen. Dabei noch in einem Raumeingesperrt zu sein, sorgt für den besonderen Nervenkitzel. Auch in Nürnberg gibt es viele tolle Escape Rooms, die den Puls schneller werden lassen.

Ein mysteriöser Mordfall, ein Einsatz im Irrenhaus oder Machenschaften mit der Mafia: Escape Rooms gewinnen von Jahr zu Jahr mehr Popularität. Die Spiele bieten einen unterhaltsamen Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es auf Teamwork, Geschick und einen messerscharfen Verstand ankommt. Ziel dabei ist es, innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits die Rätsel zu lösen, die in einem Raum versteckt sind. Diese Escape Rooms können vorher nicht verlassen werden, die Tür öffnet sich erst, wenn die ganzen Mysterien aufgeklärt sind und das große Rätsel gelöst wurde. Dem Motto der Räume sind dabei keine Grenzen gesetzt: So kann man hier in Nürnberg in die Fänge von kannibalischen Henkern geraten, muss die Welt vor einem Zombie-Virus bewahren oder reist in ferne Welten und Kulturen.

Wir haben für euch eine Liste zusammengestellt, auf der ihr alle Anbieter und deren Escape Rooms in Nürnberg findet:

1. The Game Escape Room

The Real Saw:

"Hallo! Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Sie haben in Ihrem Leben so viele böse Dinge getan, dass Sie nun die Strafe dafür erhalten. Sie haben 60 Minuten Zeit um zu entkommen, ehe das Giftgas, das in den Raum strömt, eine tödliche Konzentration erreicht. Die Regeln sind einfach. Schaffen Sie es vor dieser Frist, den Raum wieder zu verlassen." Dieser Escape Room ist an den Horror-Klassiker "Saw" angelehnt. Er kann von drei bis sieben Personen gespielt werden, ist schwierig gestaltet und ab 12 Jahren geeignet. Gebucht werden kann er von 10 bis 20.30 Uhr für 16 bis 30 Euro pro Person.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Mindlabyrinth:

Ihr findet heraus, dass der Chef eurer Firma in illegale Geschäfte verstrickt ist. Um euch zum Schweigen zu bringen, lässt er euch dank seiner guten Verbindungen in ein Irrenhaus einweisen. Es gibt jedoch einen Arzt, der euch glaubt - er verschafft euch 60 Minuten, um zu fliehen. Der eher schwierige Raum ist für zwei bis sechs Spieler und ab 12 Jahren geeignet. Die Kosten betragen zwischen 18 und 35 Euro pro Person. Die Spielzeiten sind von 11.15 Uhr bis 20.45 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Harry - Eine Zauberer-Flucht:

Ihr und Harry seid neu an der Zauberschule! Natürlich freundet ihr euch sofort mit dem berühmten Magier an und erkundet eure neue Umgebung. Dabei gerät eure Gruppe allerdings in einen mysteriösen Raum. Wegen eines Geheimmechanismus steckt ihr dort fest - und das eine Stunde vor der Bettruhe! Ihr müsst unbedingt rechtzeitig entkommen, ehe der Hausmeister und seine Katze euch finden. Der schwierige Raum ist für zwei bis fünf Spieler und ab 12 Jahren geeignet. Die Kosten betragen zwischen 21 und 35 Euro pro Person. Die Spielzeiten sind von 10.30 Uhr bis 21 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

2. Scavenger Escape

Egyptian Adventure:

Dieser Raum bringt euch nach Ägypten zur Zeit des zweiten Weltkriegs. Als britische Offiziere müsst ihr irgendwo auf dem Hán el-Halili Bazar eine Truhe mit verschlüsselten Nachrichten finden. Für den Auftrag im Dienste ihrer Majestät habt ihr nur eine Stunde Zeit. Dieser leichte Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 80 und 125 Euro. Gespielt werden kann von 12.15 bis 21.15 Uhr, am Freitag und Samstag von 11.45 bis 22.15 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Gangsta's Cage:

Für diesen Escape Room schließt ihr euch der Mafia an: In den Vereinigten Staaten der frühen 60er Jahre florieren die rivalisierenden Gangs. Die Teilnehmer müssen in einen Nachtclub einer anderen Bande eindringen, um dort die Tochter ihres Bosses zu befreien, die entführt wurde. Dafür bleibt ihnen jedoch nur eine Stunde Zeit... Der mittelschwere Raum ist für zwei bis sechs Spieler ausgelegt und darf nur von volljährigen Teilnehmern gebucht werden. Gespielt werden kann der Raum von 12.30 bis 21.30 Uhr und am Freitag und Samstag von 12 bis 22.30 Uhr. Die Kosten liegen zwischen 80 und 125 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Mozart's Mystery:

Für diesen Raum werdet ihr von einem berühmten Auktionshaus als Privatdetektive angeheuert, um einen mysteriösen Raub zu untersuchen. Ein berüchtigter Kunstsammler soll ein unvollendetes Notenblatt Mozarts gestohlen haben. Die Teilnehmer müssen der Sache auf den Grund zu gehen, denn der vermeintliche Täter verlässt sein Haus täglich für eine Stunde. Dieser schwere Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 80 und 125 Euro. Gespielt werden kann von 12.45 bis 21.45 Uhr, am Freitag und Samstag von 12.15 bis 21.15 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

Secret Surgery:

Ein verrückter Wissenschaftler will mit einem tödlichen Virus die gesamte Menschheit auslöschen und nur eine Eliteeinheit - ihr - könnt das noch verhindern. Ihr verschafft euch in diesem Spiel Zutritt zu seinem Labor und müssen das rettende Antiserum finden, ehe der Professor in einer Stunde zurückkehrt und euch entdeckt. Dieser mittelschwere Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 80 und 125 Euro. Gespielt werden kann von 12 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag von 11.30 bis 22 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

3. Exit Games

Hokus Pokus:

Wir schreiben das Jahr 1876. Ihr steht nicht länger in Nürnberg, sondern vor dem Haus des berühmten Magiers Samson von Wittelsbach. Hat er wirklich vor, die Macht im Land an sich zu reißen? Und was für Überraschungen hält sein Haus wohl für Eindringlinge bereit, die ihm seinen Zauberstein nehmen wollen? Wenn ihr verhindern wollt, dass er die Weltherrschaft übernimmt, habt ihr nur eine Stunde Zeit. Der Escape Room kann zwischen 10 und 22 Uhr gebucht werden. Das Spiel ist für zwei bis acht Teilnehmer. Es kostet zwischen 89 und 168 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Hollywood Drama:

Für dieses Spiel geht es direkt nach Hollywood: Mit Filmdiva Amanda Miller ist nicht zu spaßen! Als Produzententeam wisst ihr das besser als jeder andere. Ihr müsst ihr das perfekte Drehbuch präsentieren. Wer spielt den Bösewicht? Wer den Liebhaber? Findet heraus, was in Hollywood angesagt ist, und entscheidet in 60 Minuten über die Besetzung des perfekten Films. Der Escape Room kann zwischen 10 und 22 Uhr gebucht werden. Das Spiel ist für zwei bis sechs Teilnehmer. Es kostet zwischen 89 und 126 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

Lost Cargo:

Im Jahre 1987 ist ein geheimer Militärtransport, der eine hochexplosive Bombe an Bord hatte, auf mysteriöse Weise verschwunden. Seither konnte niemand Kontakt mit der 10-köpfigen Crew des Transporters aufnehmen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem ihr das Escape Game spielt, ist er plötzlich wieder aufgetaucht - ganz in eurer Nähe. Ihr habt nur eine Stunde Zeit, die Bombe zu entschärfen und damit eine Explosion ungeahnten Ausmaßes zu verhindern. Der Escape Room kann zwischen 10 und 22 Uhr gebucht werden. Das Spiel ist für zwei bis sechs Teilnehmer. Es kostet zwischen 89 und 126 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Welt der Schatten:

Am besten zieht ihr euch für dieses Abenteuer schön bunt an, denn: Ihr betretet eine fremde Welt, eine Welt ohne Farben. Bei eurer Reise arbeitet ihr mit reinem Weiß und tiefstem Schwarz. Ihr müsst die Farben zurückbringen - in einer Stunde. Der Escape Room kann zwischen 10 und 22 Uhr gebucht werden. Das Spiel ist für zwei bis sechs Teilnehmer. Es kostet zwischen 89 und 168 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

Spezialeinheit Kunstraub:

Hier erwartet die Kniffler ein Escape Game der etwas anderen Art: Es spielt mitten in Nürnberg. Ein Gemälde ist verschwunden, ein Mann sitzt in U-Haft, eine seltsame Tasche taucht in der Frankenmetropole auf. Ihr untersucht einen Kunstraub, der es in sich hat, und folgt einer mysteriösen Fährte, die euch quer durch Nürnberg führt. Die Ermittlungen dauern jeweils zwei Stunden und finden zwischen 10 und 22 Uhr statt. Das Spiel ist für insgesamt 200 Teilnehmer pro Runde ausgelegt, in ein Team dürfen zwischen zwei und sechs. Es kostet zwischen 79 und 114 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

4. Final Escape

Das Geheimnis der Toten Mönche:

Ziemlich blutrünstig wird es für die Teilnehmer dieses Spiels: Der Mord an vier Mönchen im italienischen Mittelalter muss aufgeklärt werden. Frauen werden als Hexen verurteilt und verbrannt und unschuldige Mönche gefoltert, nur, um dem Volk Schuldige zu liefern. Ihr aber begebt euch in eine geheime Kloster-Bücherei, während der Bibliothekar euch für eine Stunde verlässt. Dort sucht ihr nach Hinweisen auf den wahren Mörder. Dieser Raum ist spielbar für zwei bis sechs Personen, das Mindestspielalter beträgt 16 Jahre (14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Der mittel bis schwere Raum kostet zwischen 59 und 139 Euro. Gespielt werden kann er täglich von 10.30 bis 21 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Sherlock Holmes:

Sherlock Holmes wird verdächtigt, einen seiner früheren Kunden ermordet zu haben. Das führt dazu, dass der Detektiv verhaftet wird und vor Gericht erscheinen muss. Zum Glück hat Sherlock Holmes andere Privatdetektive - euch - als Freunde: Die Aufgabe der Spieler ist es, den weltberühmten Schnüffler von den Anschuldigungen freizusprechen, ehe sein Prozess in einer Stunde beginnt. Dieser Raum ist spielbar für zwei bis sechs Personen, das Mindestspielalter beträgt 16 Jahre (10 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Der schwierige Raum kostet zwischen 69 und 149 Euro. Gespielt werden kann er täglich von 10.30 bis 21 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

Puppenspieler:

In einem Paralleluniversum geraten die Teilnehmer dieses Escape-Games in die Hände eines bösen Puppenspielers. Er zwingt Menschen dazu, in seinem Theater aufzutreten. Genauer gesagt seid ihr es, die er gegen euren Willen gefangen hält. Ihr müsst es schaffen, ihm zu entkommen, ehe in einer Stunde die Vorstellung beginnt. Dieser Raum ist spielbar für zwei bis sechs Personen, das Mindestspielalter beträgt 16 Jahre (10 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Der mittel bis schwere Raum kostet zwischen 69 und 149 Euro. Gespielt werden kann er täglich von 10 bis 20.30 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Henker:

Nürnberg im Jahre 1396: Ihr findet euch in einem Verließ der dunklen Mächte wieder. Die Lage ist ernst, denn auf euch wartet der Henker. Eine geheime Bruderschaft will euch schon in einer Stunde für ein uraltes Ritual opfern... Wollt ihr nicht auf dem Servierteller landen, müsst ihr rechtzeitig entkommen. Dieser Raum ist spielbar für zwei bis sechs Personen, das Mindestspielalter beträgt 16 Jahre (14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Der mittelschwere Raum kostet zwischen 69 und 149 Euro. Gespielt werden kann er täglich von 10 bis 20.30 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

5. Smart Room

Leichenhaus:

Ein Streich eurer Freunde geht in diesem Raum nach hinten los: Die haben euch nämlich in ein Leichenhaus eingesperrt - und nun klemmt die Tür! Ihr habt 60 Minuten, um euch aus dem unheimlichen Raum zu befreien. Denn wer weiß schon, was danach passiert? Der Raum kann von zwei bis sieben Personen gespielt werden, der Preis liegt zwischen 80 und 90 Euro (ab der sechsten Person müssen jeweils noch 10 Euro extra gezahlt werden). Der Raum ist von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Geheimzimmer:

Ein Besuch bei eurem Lieblingslehrer endet in einer verzwickten Situation: Er ist nicht zuhause, dennoch seid ihr durch die offen stehende Tür eingetreten. Diese fällt allerdings hinter euch ins Schloss und ihr sitzt fest. Die Teilnehmer müssen einen Weg aus ihrer Lage finden, denn in 60 Minuten könnte der Lehrer zurückkommen.Der Raum kann von zwei bis sieben Personen gespielt werden, der Kostenpunkt liegt zwischen 80 und 90 Euro (ab der sechsten Person müssen jeweils noch 10 Euro extra gezahlt werden). Der Raum ist von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier ?

Alice im Smartland:

Ihr geratet in einen von Alice' Träumen, der euch mitten in das Wunderland versetzt. Dort sitzt ihr jetzt erst einmal fest, denn Alice will auf keinen Fall aus diesem Traum erwachen. In 70 Minuten müsst ihr die Abenteuer im Smartland bestehen, um sie aufzuwecken. Ansonsten steckt ihr für immer in dieser merkwürdigen Welt fest. Der Raum kann von zwei bis sieben Personen gespielt werden, der Preis liegt zwischen 90 und 100 Euro (ab der sechsten Person müssen jeweils noch 10 Euro extra gezahlt werden). Der Raum ist von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

6. Escape Empire

Space Escape:

Aliens haben euch entführt? Das Letzte, an das ihr euch erinnern können, ist ein gleißend helles Licht, gefolgt von einem kurzen Gefühl der Schwerelosigkeit. Die Spieler erwachen an einem völlig fremden, unbekannten und seltsamen Ort. Könnt ihr in einer Stunde von Bord des Ufos entkommen? Der Schwierigkeitsgrad bei diesem Raum ist schwer, er kann von zwei bis sechs Personen gespielt werden. Die Kosten betragen zwischen 70 und 108 Euro. Die Spielzeiten sind von Montag bis Freitag von 15 bis 20.15 Uhr und am Wochenende von 11.30 bis 20.15 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Prison Break:

Die Spieler dieses Raumes sitzen unschuldig im Gefängnis. Zu eurem Glück werdet ihr nach einem mysteriösen Tumult in Zelle 13 verlegt. Man munkelt, der vorherige Insasse soll von dort aus seine Flucht geplant haben. Vielleicht schafft ihr es, innerhalb von einer Stunde ebenfalls zu entkommen? Der Schwierigkeitsgrad bei diesem Raum ist mittel, er kann von zwei bis sechs Personen gespielt werden. Die Kosten betragen zwischen 70 und 108 Euro. Die Spielzeiten sind von Montag bis Freitag von 15.30 bis 20.45 Uhr und am Wochenende von 12 bis 20.45 Uhr.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

7. Exit The Room

Zombie:

Diesmal werdet ihr zu Labormitarbeitern: Ein Professor hat einen Zombie-Virus geschaffen. Dummerweise hat er sich mit eben diesem selbst infiziert, ehe er ein Gegenmittel finden konnte. Nun müsst ihr im Labor des Professors ein Antiserum herstellen. Dafür bleibt euch nur eine Stunde Zeit, denn die Zombies sind bereits auf dem Weg zu der Einrichtung. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler, die mindestens 14 Jahre alt sein sollten. Der eher schwere Raum kostet zwischen 79 und 109 Euro, die Spielzeiten variieren je nach Termin.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Prison:

Ihr seid im Gefängnis gelandet - und zwar im berüchtigten "Alcaban". Es ist die Mischung aus Alcatraz und Ascaban und gilt als ausbruchsicheres Hochsicherheitsgefängnis. In der ganzen Geschichte der Einrichtung ist nur einem einzigen Menschen bisher der Ausbruch gelungen. Euer Glück, dass ihr ausgerechnet in seiner Zelle gelandet seid. Ihr könntet entkommen. Aber nur, wenn ihr seine Hinweise finden, bevor der Wärter zu seiner stündlichen Patrouille vorbeikommt. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler, die mindestens 14 Jahre alt sein sollten. Der eher schwere Raum kostet zwischen 79 und 109 Euro, die Spielzeiten variieren je nach Termin.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Murder:

Auch dieser Raum fordert eure Spürnasen: Bereits seit Jahren verschwinden Menschen in einer Kleinstadt, nur ihre Leichen werden gefunden. Das Motel Exit und das Zimmer Nummer 9 scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Ihr müsst dem dunklen Geheimnis auf den Grund gehen - in 60 Minuten. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler, die mindestens 14 Jahre alt sein sollten. Der mittelschwere Raum kostet zwischen 79 und 109 Euro, die Spielzeiten variieren je nach Termin.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Madness:

Ab in die Irrenanstalt: Ein böser und verrückter Professor sperrt euch in seine geheime, psychiatrische Anstalt. Unter Zeitdruck muss euer Team seine komplizierten und raffinierten Rätsel in nur 60 Minuten lösen - denn nur so könnt ihr den Gefahren seiner Folterkammer entgehen. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler, die mindestens 14 Jahre alt sein sollten. Der mittelschwere Raum kostet zwischen 79 und 109 Euro, die Spielzeiten variieren je nach Termin.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

The Bomb:

Bei dieser Herausforderung geratet ihr mitten in den Kalten Krieg: Ein desertierter Spion hat eine Atomwaffe entwendet. Nun ist die Welt in Gefahr, denn er plant, mit ihr den dritten und vermutlich auch letzten Weltkrieg ausbrechen zu lassen. In seinem Hauptquartier müsst ihr als Team eine gefährliche Mission erfüllen: Die Bombe in 60 Minuten zu entschärfen. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler, die mindestens 14 Jahre alt sein sollten. Der mittelschwere Raum kostet zwischen 79 und 109 Euro, die Spielzeiten variieren je nach Termin.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

8. Snap Escape Rooms

Top Secret:

Alle Nürnberger Spione können in diesem hochgesicherten, paramilitärischen Hauptquartier zeigen, was sie draufhaben. Es geht darum, die Baupläne der sogenannten "XJ7 Rakete" in 60 Minuten zu stehlen. Montag bis Freitag kann der Raum von 14 bis 22 Uhr gespielt werden, am Wochenende ist er schon ab 11 geöffnet. Der anspruchsvolle Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 69 und 108 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Tempel der Azteken:

Die Suche nach dem verschwundenen Forscher Professor Cortés führt die Spieler tief in den Dschungel von Mexiko, genauer noch: In einen Tempel der Azteken. Doch dieser ist mit Fallen gespickt und schließt die Teilnehmer in einer steinernen Kammer ein. Die Aufgabe ist es nun, dem antiken Gefängnis binnen einer Stunde zu entrinnen, bevor die Luft knapp wird. Montag bis Freitag kann der Raum von 14 bis 22 Uhr gespielt werden, am Wochenende ist er schon ab 11 Uhr geöffnet. Der mittelschwere Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 69 und 108 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier

Jack The Ripper:

Dieser Raum versetzt die Spieler zurück ins düstere London von 1888: Der wohl berühmteste Serienmörder der Geschichte hat erneut zugeschlagen. Jack the Ripper versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken, und nur die Teilnehmer dieses Escape-Games können den Schuldigen innerhalb einer Stunde zur Strecke bringen. Montag bis Freitag kann der Raum von 14 bis 22 Uhr gespielt werden, am Wochenende ist er schon ab 11 geöffnet. Der mittelschwere bis schwere Raum ist für zwei bis sechs Spieler und kostet zwischen 69 und 108 Euro.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

9. Escape Agency

Bunker Z:

Es geht um das Schicksal der ganzen Welt. Eine schreckliche und mysteriöse Krankheit ist ausgebrochen und infiziert die weltweite Bevölkerung. In einem Militärbunker scheint es Hinweise auf ein Gegenmittel zu geben - und ihr müsst es finden! In nur einer Stunde müsst ihr den Untergang der Menschheit abwenden. Der Raum ist für zwei bis sechs Spieler ab 12 Jahren geeignet. Die Kosten betragen zwischen 66 und 114 Euro. Die Räume können von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 21.30 Uhr gebucht werden.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?

Room 212b:

Ihr wolltet immer schon mit dem berühmten Detektiv S. arbeiten? Jetzt ist eure Chance gekommen: Nur mit Hilfe eurer Kreativität und eures gesunden Menschenverstandes müsst ihr es schaffen, binnen einer Stunde aus seinem Büro auszubrechen. Der Raum ist für zwei bis sechs Spieler ab 10 Jahren geeignet. Die Kosten betragen zwischen 66 und 114 Euro. Die Räume können von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 21.30 Uhr gebucht werden.

Weitere Infos zum Raum findet ihr hier?