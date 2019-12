Der Computerchip-Konzern Intel gibt seine Standorte in Nürnberg und Duisburg laut Medienberichten zum Jahresende auf. In Nürnberg seien von der Schließung rund 250 Angestellte betroffen, in Duisburg rund 200, berichtete das Onlinemagazin heise.de. Die Mitarbeiter seien bereits Ende November freigestellt worden, heißt es.

In Nürnberg und Duisburg entwickelte Intel bislang Modemchips und Software für Smartphones. Im vergangenen April ließ der Konzern allerdings verlautbaren, dass er sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen wolle. Im Anschluss daran verkaufte Intel die Abteilung samt Patenten und einem Teil der Mitarbeiter an Apple.