Hundeklo im Rosenaupark

Im Rosenaupark im Stadtteil Himpfelshof wird getestet, ob ein neuartiges Hundeklo zu mehr Sauberkeit in städtischen Grünanlagen beitragen kann. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) hat dazu am südlichen Rand der Rosenau eine rund zehn Quadratmeter große Sandfläche angelegt, die an drei Seiten mit einem niedrigen Holzgeländer eingezäunt ist. Der Zugang erfolgt vom Parkrundweg her. Direkt vor Ort findet sich zudem ein Papierkorb mit einem Hundekotbeutelspender. Diese Einrichtung nach skandinavischem Vorbild soll es Hundehalterinnen und Hundehaltern erleichtern, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners möglichst einfach zu entsorgen. Wenn diese Einrichtung angenommen wird, dann könnten auch in anderen Grünanlagen ähnliche Hundeklos angelegt werden.

Bild Download: Die Hundetoilette ist am südlichen Rand des Rosenauparks zu finden.

(Bild: Servicebetrieb Öffentlicher Raum / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.4 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg