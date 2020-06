Tierheim Hersbruck pflegt Kätzchen nach furchtbarem Tiertransport auf Autobahn

Zoll rettete Tiere am Freitag (29. Mai 2020) am Autobahnparkplatz Ludergraben bei der A3

Katzen-Babys wurden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt

Jetzt befinden sich Katzen-Babys in Quarantäne

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 fanden Zollbeamte am Freitag (29. Mai 2020) sechs ausgehungerte Katzen-Babys: Durch ihre jämmerlichen Miau-Rufe haben die kleinen Kätzchen auf sich aufmerksam gemacht. Die Beamten vermuteten eigentlich, dass der Transporter aus Moldawien Zigaretten schmuggelt. In einem Karton fanden sie dann die sechs Kätzchen, die Babys waren in einem erbärmlichen Zustand. Nach 18 Stunden Fahrt waren sie bereits völlig ausgehungert und dehydriert. Jetzt kümmert sich das Tierheim Hersbruck um die kleinen Katzen.