Höhle der Löwen Staffel 5: VOX-Show mit Löwin aus Franken startet heute - das sind die Top-Produkte

Ein spezielles Handtuch fürs Fitnessstudio, eine Tageslicht-Leuchte zum optimalen Schminken oder vegane Lederhosen - die Liste der Erfindungen, die bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX schon vorgestellt wurden, ist lang. In der TV-Show zeigen Jungunternehmer ihre Produktideen den bereits sehr erfolgreichen Investoren. Um ihre Erfindungen erfolgreich auf dem Markt bringen zu können, brauchen sie finanzielle Unterstützung und unternehmerische Hilfe von den Geschäftsleuten. Diese bekommen im Gegenzug Anteile an den Start-Ups.

Bei so vielen interessanten Ideen ist es kein Wunder, dass "Die Höhle der Löwen" immer beliebter wird. So wird auch die fünfte Staffel der Sendung von Fans sehnsüchtig erwartet. Pünktlich um 20.15 Uhr strahlt VOX am Dienstag, den 4. September 2018, die erste Folge der neuen Staffel aus. Gleich 90 statt bislang 72 Gründer gehen in Staffel fünf an den Start. Außerdem neu: Untertitel für Hörgeschädigte.

Neu bei Höhle der Löwen 2018: Ein weiterer Investor

Die Investoren bilden sich in diesem Jahr aus Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl, Unternehmerin aus Nürnberg. Neben ihnen sind auch Judith Williams und Dr. Georg Kofler mit von der Partie - Williams und Kofler werden ihren Platz in der Gründer-Show abwechselnd einnehmen.

"Die Höhle der Löwen": Jury-Mitglied Dagmar Wöhrl über die neue Staffel, Alphatiere und Geld

Wer Koffler überhaupt ist und wieso er sich mit Williams abwechselt erklärt das Video:

Dagmar Wöhrl ist die Ehefrau von Hans Rudolf Wöhrl, der das Bekleidungsunternehmen Rudolf Wöhrl AG geerbt hat. 1933 wurde das Geschäft von Rudolf Wöhrl in Nürnberg gegründet, wo es noch immer seinen Hauptsitz hat. Seit 1994 sitzt die Nürnbergerin Dagmar Wöhrl im Bundestag, in ihrer Jugend nahm sie mit Erfolg an zahlreichen Schönheitswettbewerben teil.

HDL Staffel 5: Viele neue vorgestellte Produkte

Der zweifache "Jugend forscht"-Gewinner Tobias Gerbracht aus Wuppertal stellt bei "Die Höhle der Löwen" den selbst entwickelten Staubsauger-Aufsatz "Catch Up" vor. Mit seiner Erfindung will der 20-jährige Industrial-Design-Student verhindern, dass kleine Teile wie Schmuck, Schrauben, Münzen oder Spielzeug im Staubsaugerbeutel verschwinden. "Catch Up" fängt Kleinteile auf, bevor sie in den Staubbehälter gelangen können. "Mein Traum ist es, dieses Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen. Alleine schaffe ich das aber nicht", so Tobias Gerbracht vor seinem Pitch. Er benötigt von den "Löwen" nicht nur 100.000 Euro für die Markteinführung seines Produktes, sondern auch jemanden, der ihm mit Erfahrung zur Seite steht. Im Gegenzug bietet der 20-Jährige 35 Prozent der Firmenanteile an. Ob die "Löwen" anbeißen?

Außerdem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investoren punkten: Der vegetarische Fleischersatz "Jacky F.", die beleuchteten Glasmosaikmodule "Volatiles Lighting", die funktionale Cheerleading-Kleidung "Swedish Fall" sowie das neuartige Haarschneide-System "Calligraphy Cut".

Höhle der Löwen: Diese Top-Produkte aus Folge 1 Staffel 5 können Sie schon kaufen

Drei Produkte aus "Die Höhle der Löwen" Folge 1, Staffel 5 können ab sofort bestellt werden.

1. Catch Up Staubsauger-Aufsatz für Kleinteile

Sie haben versehentlich Kleinteile aufgesaugt, wie Schmuck oder Geld oder Kinderspielzeug? Dann ist der Catch Up Staubsauger-Aufsatz mit abnehmbarem Auffangbeutel genau das Richtige. Kleinteile werden aufgefangen und landen nicht im Beutel.

Catch Up Staubsauger-Aufsatz für 14,99 Euro bei Otto bestellen

2. Jacky F. Bio Jackfruit: Junge Jackfrucht in Salzlake, 400g Dose

Neu in der Höhle der Löwen: Jacky F. Bio, vegan, glutenfrei, saftig und "unschlagbar lecker": Aus Jacky F., der Bio-Jackfrucht aus Sri Lanka, können Sie immer das formen, worauf Sie gerade Lust haben. Die eingelegte Frucht lässt sich ganz nach Geschmack mit verschiedenen Gewürzen vermengen und beispielsweise zu Burgerfrikadellen oder Geschnetzeltem formen. Drin ist nur Jackfrucht, Wasser, Meersalz und Limettensaft.

Jacky F. Bio Jackfruit (400 g) für nur 3,90 Euro bei Amazon bestellen

3. Swedish Fall Sportswear

Funktionale und trotzdem stilvolle Sportbekleidung für Frauen: Das ist Swedish Fall. Die Gründer stellen ihre Sportswear-Artikel in der aktuellen Staffel 5 der Höhle der Löwen vor. Hohe Qualität und hervorragende Passform zeichnen Swedish Fall aus.

Swedish Fall Shorts Black Ombré Damen für 8,95 Euro bei Amazon bestellen

Höhle der Löwen 2018: Zwölf neue Folgen

VOX zeigt die zwölf neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer dienstags um 20:15 Uhr. Der Nachrichtensender n-tv strahlt immer freitags um 20:15 Uhr die aktuelle Folge vom Dienstag als Wiederholung aus. Darüber hinaus ist die Sendung bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar.

