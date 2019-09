Hochzeiten in Nürnberg: Hier können Paare besonders originell heiraten

In Nürnberg können Paare im Jahr 2020 an ganz besonderen Orten heiraten. Das Standesamt hat bereits jetzt die Termine der jeweiligen Locations festgelegt und gibt Heiratswilligen so die Möglichkeit, ihre Feier rechtzeitig zu planen.

Zur Reservierung aller Termine ist eine persönliche Vorsprache an der Kasse im Rathaus (Hauptmarkt 18, 4. Stock, Zimmer 401) nötig. Paare müssen ihren Ausweis mitbringen und zahlen eine Reservierungsgebühr von 50 Euro zuzüglich der entsprechenden Sondergebühr.

Hochzeitslocations in Nürnberg: Die Kaiserburg

Die Kaiserburg ist das Wahrzeichen der Stadt Nürnberg. Die frühesten baulichen Spuren stammen aus der Zeit um 1000. Paare können den Charme der Burg nutzen und dort ihre Hochzeit feiern. Für die Kaiserburg stehen mit einer Sondergebühr von 290 Euro folgende Termine für 2020 zur Verfügung:

24. April 2020

15. und 20. Mai 2020

10. und 26. Juni 2020

03. und 10. Juli 2020

09. und 25. September 2020

09. Oktober 2020

Hochzeitslocations in Nürnberg: Historischer Wartesaal im DB Museum

An diesen Mittwochs- und Freitagsterminen finden je fünf Trauungen zwischen 13.30 und 15.30 Uhr statt. Außer der Trauungszeremonie ist keine private Anmietung für die Feier möglich. Für einige Paare besteht die Möglichkeit, nach der Trauung im Maria-Sibylla-Merian-Garten einen kurzen Umtrunk zu halten. Da die Trauungen im 30-Minuten-Takt stattfinden, kann nur jedes zweite Paar in diesen Genuss kommen, denn in einer halben Stunde sei ein Umtrunk schlichtweg nicht zu schaffen, erklärt Sonja Oschwald von der Burgverwaltung Nürnberg.

Foto: Mauro Esposito Ab Februar 2020 kann auch im DB-Museum in Nürnberg geheiratet werden. Im ehemaligen "Wartesaal für allerhöchste Herrschaften" (auch Königssalon genannt) können sich Heiratswillige das Ja-Wort geben. Der Königssalon stammt aus dem alten Nürnberger Centralbahnhof und ist bis heute ein Zeugnis deutscher Architekturgeschichte: Die verzierte Vertäfelung der Wände und Decken ist bis heute erhalten und macht den Saal zu einer stimmungsvollen Lokalität für Eheschließungen. Für den historischen Wartesaal im DB-Museum Nürnberg stehen mit einer Sondergebühr von 350 Euro folgende Termine für 2020 zur Verfügung:

29. Februar 2020

16. Mai 2020

27. Juni 2020

08. August 2020

12. Dezember 2020

Hochzeitslocations in Nürnberg: Tucherschloss

An diesen Samstagen finden je acht Trauungen zwischen 10.00 und 13.30 Uhr statt.

Das Tucherschloss wurde als Stadtschloss der Nürnberger Patrizierfamilie Tucher errichtet und ist heute ein Museum in der Altstadt. Das Schloss dient als Örtlichkeit für Paare, die eine besondere Hochzeit haben möchten. Mit einer Sondergebühr von 350 Euro stehen folgende Termine für 2020 zur Verfügung:

28. März 2020

04. April 2020

09. und 30. Mai 2020

20. Juni 2020

04. und 18. Juli 2020

15. und 29. August 2020

21. und 19. September 202

10. Oktober 2020

Hochzeitslocations in Nürnberg: Fembohaus

An diesen Samstagen finden je acht Trauungen zwischen 09.00 und 12.30 Uhr statt.

Das Fembohaus ist Nürnbergs einziges erhaltenes großes Kaufmannshaus der Spätrenaissance und dient als Stadtmuseum zur Geschichte Nürnbergs. Auch als Hochzeitslocation ist das Fembohaus aufgrund seiner beeindruckenden Architektur gut geeignet. Folgende Resttermine stehen mit einer Sondergebühr von 290 Euro für 2020 zur Verfügung:

27. März 2020

03. April 2020

08. Mai 2020

17. und 31. Juli 2020

21. August 2020

11. und 18. September 2020

02. Oktober 2020

Hochzeitslocations in Nürnberg: Schürstabhaus

An diesen Freitagen finden je fünf Trauungen im 30-Minuten-Takt zwischen 13.30 und 15.30 Uhr statt.

Das Schürstabhaus ist ein Patrizierhaus in Nürnberg. Es gehört zu den wichtigsten Baudenkmälern der Nürnberger Altstadt und eignet sich als schöne Hochzeitskulisse. Dort stehen mit einer Sondergebühr von 290 Euro folgende Termine für 2020 zur Verfügung:

29. Mai 2020

19. Juni 2020

24. Juli 2020

14. August 2020

04. September 2020

Alle Sondertermine für Eheschließungen können auch auf der Website des Standesamt Nürnbergs aufgerufen werden.

