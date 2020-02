Hersbrucker Tierheim geschockt: Hund Hugo zeigt, "zu was Menschen fähig sind"

Hersbrucker Tierheim hat völlig verwahrlosten Hund aufgenommen

Zoll rettete Welpen am Donnerstag (13.02.2020) am Autobahnparkplatz Ludergraben bei der A3

Tier wurden Ohren kupiert und ist vermutlich mit Würmern befallen

Polizei-Kontrolle auf A3: Hund sitzt in eigenen Fäkalien

"Gestern haben wir leider wieder einmal mitbekommen, zu was Menschen fähig sind", erklärt das Hersbrucker Tierheim am Freitag (14.02.2020). Am Vortag hatte der Zoll auf der A3 am Parkplatz Ludergraben einen Sprinter gestoppt, dieser sollte von Rumänien nach England fahren. Mit im Wagen war Hund Hugo, der sich in einem furchtbaren Zustand befand.

"Hugo saß in einer Box in seiner eigenen Siffe, in einer braunen Mischung aus Kot und Erbrochenem", berichtet Ronja Pfaffenberger, die stellvertretende Leiterin des Tierheims. Er war abgemagert, vollkommen verwahrlost und seine Ohren waren frisch kupiert. Der Zoll rettete den Hund, und Hugo wurde in das Tierheim gebracht.