Vor Krankenhaus in Mittelfranken: Unbekannter schubst Seniorin (71) aus Rollstuhl - Polizei bittet um Hinweise. Wie die Polizei mitteilte saß die 71-jährige Frau am Freitag (27. Dezember 2019) gegen 11 Uhr in ihrem Rollstuhl vor dem Eingang der Psorisol-Hautklinik in Hersbruck.

Aus noch unbekannten Gründen schubste ein bisher unbekannter Mann die Seniorin plötzlich aus ihrem Rollstuhl. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen.