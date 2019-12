Feuerwehreinsatz in Hersbruck: Am Samstagvormittag (07.12.) rief eine verzweifelte Mama bei der Polizei an. Ihre beiden Kleinkinder hatten sich in einer Wohnung im Landkreis Nürnberger Land im Bad eingeschlossen. Das berichtet die Polizei.

Hersbruck: Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Aus dem Badezimmer kamen die zwei nicht mehr eigenständig raus. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Die Rettungskräfte brachen die Tür auf und konnten die Kinder befreien.