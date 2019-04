Am Montag (15.04.2019) hat eine Hundehalterin ihren Hund vor dem Eingang des Rewe-Marktes in Hersbruck angeleint. Nachdem sie ihre Einkäufe vollendet hatte, war ihr Hund zunächst verschwunden. Die Polizei vermutet, dass die Hundeleine zerschnitten wurde.

Selbstständiger Hund in Hersbruck

Aber auch ohne Leine und Frauchen wusste der Hund was zu tun war. Seinen Heimweg trat das Tier alleine an. Dort nahm ihn die Besitzerin schließlich wohlbehalten in Empfang. Die Polizei Hersbruck sucht Zeugen, die gesehen haben, wer die Hundeleine durchgeschnitten hat.

