Nürnberg vor 6 Stunden

Zwischen Rathaus und Lorenzkirche

Herbst-Trempelmarkt in Nürnberg: Am Freitagnachmittag startet Deutschlands größter Innenstadt-Flohmarkt

Flohmarkt-Freunde in Franken können sich freuen: Am 7. und 8. September 2018 findet wieder zwischen Rathaus und Lorenzkirche der Trempelmarkt in Nürnberg statt. Los geht es am Freitag um 16 Uhr.