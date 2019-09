Herbst-Trempelmarkt in Nürnberg: Alle Infos rund um Deutschlands größten Innenstadt-Flohmarkt

Herbst-Trempelmarkt in Deutschland: Bald verwandelt sich das Umfeld des Hauptmarkts, der Kaiser-, der Karolinen- und der Königstraße rund um die Lorenzkirche wieder in den größten Innenstadt-Flohmarkt Deutschlands. Besucher dürfen sich - wie schon beim Trempelmarkt 2018 - auf ein buntes Treiben und allerlei Trödel freuen. Der Markt startet wie jedes Jahr am letzten Sommerferien-Wochenende am Freitag (6. September 2019) bis Samstag (7. September 2019). Marktzeit ist Freitag von 16 bis 24 Uhr und Samstag von 7 bis 20 Uhr.

Nürnberger Trempelmarkt 2019: "Besonderer Flair in der Altstadt"

"Der Trempelmarkt bringt jedes Mal ein besonderes Flair in unsere Altstadt, das viele Menschen von Nah und Fern genießen. Er lädt ein zu einem gemütlichen Bummel, zum Herumstöbern, zum Anschauen, zum Einkaufen oder zwischendurch zu einem Café- oder Restaurant-Besuch", so Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas.

Und besonders für Familien mit Kindern soll der Trempelmarkt 2019 wieder besonders attraktiv sein, betont die Leiterin des städtischen Marktamts, Christine Beeck. Für Kinder gibt es extra Kindertrempelzonen. Außerdem steht Kindern und Jugendlichen von 7 bis 15 Jahren jeweils ein Quadratmeter Fläche für den Verkauf von typischen Kinderartikeln in den Kindertrempelzonen zur Verfügung.

Trempelmarktflächen ab Freitag belegbar

Da alle kostenpflichtigen Trempelmarktflächen bereits belegt sind, ist eine kurzfristige Marktteilnahme als Trempler leider nicht mehr möglich, teilt die Stadt Nürnberg mit . Wer eine Fläche gebucht hat, könne diese ab Freitag 15 Uhr belegt werden. Alle Trempelmarktflächen sind dann mit Klebebändern markiert.

Die Stadt Nürnberg betont, wer vor diesem Zeitpunkt schon die Flächen belegt oder auch Flächen außerhalb der Markierungen besetzt, müsse mit Bußgeldern rechnen. Alle Trempler werden also gebeten, die Anweisungen der Marktaufsicht zu befolgen, um so ein schönes Trempelmarkt-Wochenende garantieren zu können.

Mit dem Auto auf den Nürnberger Trempelmarkt: Das sollten Sie beachten

Autofahrer müssen mit Verkehrseinschränkungen in der Altstadt rechnen. Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten für Trempler und Besucher des Trempelmarkts wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Falls Sie dennoch mit dem Auto anreisen möchten, können Sie eines der Parkhäuser in Nürnberg nutzen: Hier sind die Parkplätze am billigsten.