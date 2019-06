Sexy Outfits bei Rock im Park 2019: Über das Wetter am Freitag kann sich wohl kaum jemand beschweren. Bei sommerlich heißen Temperaturen fallen bei RIP am Freitag die Hüllen: So sexy sind die Besucher.

Ebenfalls am Freitag: Giftige Nester bei Rock im Park - Festival-Besucher riskieren ihre Gesundheit mit dummer Aktion