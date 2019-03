"Heil Hitler, Polizei!" - Mann (59) grölt bei Kontrolle am Nürnberger Hauptbahnhof los

Am Bahnhofsplatz in Nürnberg kontrollierte die Polizei am Donnerstagvormittag (28.03.2019) einen betrunkenen Mann mit seinem Begleiter. Der 59-Jährige grölte daraufhin wiederholt Naziparolen. Das berichtet die Polizei.

Betrunkener ruft: "Heil Hitler, Polizei"

Zuvor waren die Männer aufgefallen, weil sie ein Lager am Bahnhofspatz aufgeschlagen hatten. Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollten, rief der Betrunkene "Heil Hitler". Anschließend wiederholte er den Gruß mit dem Zusatz: "Heil Hitler, Polizei".

Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Die Polizei nahm den Mann mit auf das Revier und zeigte ihn wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.