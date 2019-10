Die Zonta-Clubs der Metropolregion, darunter auch Herzogenaurach, veranstalten am 26. Oktober die 2. Zonta-Benefiz-Handtaschenbörse zugunsten von Frauen in Altersarmut. Die Börse findet für alle interessierten Taschenfreundinnen von 10 bis 17 Uhr im Foyer des Heilig-Geist-Hauses (Eingang über Hans-Sachs-Platz 2) in Nürnberg statt. red