"Hair for Care" in Nürnberg: Für guten Zweck zum Friseur gehen

Bei "Hair for Care" in Nürnberg schneiden Friseure für den guten Zweck. Am Samstag, 13. Juli 2019, findet die Benefiz-Veranstaltung wieder am Wetterhäuschen neben der Nürnberger Lorenzkirche statt.

Haarschnitt kostet 17 Euro

Eine Vielzahl von Friseuren, unter anderem "Promifriseur" Marcel Schneider, werden von 12 Uhr bis 18 Uhr die Schere zücken. Die Kosten für einen frischen Schnitt betragen 17 Euro.

Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent der Arbeit der AIDS-Hilfe zugute. Es wird eine Tombola mit Beauty-Produkten geben. Der SPD-Stadtrat und Oberbürgermeister-Kandidat Thorsten Brehm hat wieder die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen.