Hacker-Angriff gegen Nürnberger Schulen: Wie nun bekannt wurde, gab es vergangene Woche einen Hacker-Angriff gegen Nürnberger Schulen, bei dem neben dem Schulamt mindestens drei Schulen attackiert wurden. Dabei wurde die ganze Verwaltung lahmgelegt. Die Verantwortlichen reagierten mit einem drastischen Schritt: Die Schulen mussten komplett isoliert werden.

Schulamt erhält Fake-Mail - auch Schulen betroffen

Den ersten Hinweis auf den Hackerangriff hatte es am Dienstag (10. Dezember 2019) gegeben. Das Staatliche Schulamt Nürnberg hatte eine Mail aus dem städtischen Bereich erhalten, erklärt Schulbürgermeister Klemens Gsell. Erst nachdem die Mail geöffnet worden war, stellte sich heraus, dass es sich um eine Hacker-Mail handelte, der Absender ein Fake ist. Mithilfe dieser gefälschten E-Mails versuchen Cyberkriminelle die unter dem Namen "Emotet" bekannt gewordenen Computerviren in das städtische System einzuschleusen.

Am Freitag waren dann bereits drei Schulen von dem Angriff betroffen: die Grundschule in der Viatisstraße und in der Billrothstraße, sowie die Grund- und Mittelschule St. Leonhard. Die Schulen mussten daraufhin komplett isoliert, die Leitungen abgeschaltet werden, um Schlimmeres zu vermeiden.