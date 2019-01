Großzügige Geste: Sternekoch Alexander Herrmann spendiert Nachspeise bei Vesperkirche

Der fränkische Sternekoch Alexander Herrmann wird den Gästen der Nürnberger Vesperkirche am kommenden Sonntag (3. Februar) das Menü versüßen. Herrmann spendiert nach dem Mittagessen das Dessert, teilte die Vesperkirche am Freitag mit. Herrmann, der vor gut einem Jahr in Nürnberg zwei Restaurants eröffnet hat, unterstützte bereits im November mit einem Vier-Gänge-Benefizdinner in seinem "Imperial" die Vesperkirche.

Seit Beginn bringt sich bei dem Projekt auch der Fernsehkoch Rainer Mörtel ein, der mindestens einmal während der 43-tägigen Vesperkirchenzeit die Hauptspeise zubereitet. In die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche kommen täglich bis zu 550 Personen nicht nur zum Essen, sondern auch, um Zeitung zu lesen, sich zu unterhalten oder eines der über 190 Zusatzangebote wahrzunehmen.

