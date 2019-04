Großfahndung in Nürnberg: Mutmaßlicher Straftäter (29) kann entkommen

Flüchtiger Mann (29) entkommt in Nürnberg Polizei: Am Donnerstagmittag, 11.04.2019, kreiste ein Polizeihubschrauber über Nürnberg. Das bestätigte die Polizei inFranken.de. Die Einsatzkräfte suchten mit mehreren Streifen, Suchhunden sowie dem Hubschrauber nach einem flüchtigen Mann. Dieser soll seinen eigenen Vater verletzt haben.

Polizei: Sohn stach auf eigenen Vater ein

Laut Polizei hatte der 29-Jährige am Dienstagnachmittag mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen den Kopf des Vater gestochen. Bei der Attacke wurde der 65-Jährige am Kopf sowie am Oberkörper verletzt. Wieso er auf seinen Vater einstach, ist noch unklar.

Am Donnerstag wurde der Gesuchte nun in einem Markt in der Regensburger Straße in Nürnberg gesehen, berichtet die Polizei. Danach wurde eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr suchte auch ein Polizeihubschrauber nach dem Mann. Die Polizei konnte ihn aber bisher noch nicht fassen. Die Großfahndung wurde am Mittag ohne den erwünschten Erfolg beendet.