Großer Schädlings-Befall bei Rock im Park 2019: Spezialfirma kämpft gegen giftige Raupen

Auf dem Gelände von Rock im Park 2019 ist am Mittwoch eine Spezialfirma im Einsatz. Nur wenige Tage vor dem Start des Festivals wurde an 50 Bäumen ein Befall mit dem gefährlichen Eichenprozessionsspinner festgestellt. Das Gift in den Haaren kann für Hautrötungen, Juckreiz und allergische Schocks sorgen.