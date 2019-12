Großer Jubel in Nürnberg: Stadt bleibt um Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" im Rennen

Großer Jubel in Nürnberg: Die Frankenmetropole ist weiter unter den fünf deutschen Städten in der nächsten Runde um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025". Der Bewerbungsprozess werde nun nahtlos weitergeführt und intensiviert, teilte die Stadt am Donnerstag mit. "Kulturhauptstadt sind wir erst, wenn die zweite Runde positiv für uns ausgeht", sagte Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD).

Leitprojekt in Nürnberg: Sanierung der Zeppelintribüne und des Zeppelinfeldes

Zu den Leitprojekten, mit denen die Stadt der früheren NS-Reichsparteitage überzeugen will, gehören unter anderem die in den nächsten Jahren geplante Sanierung von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. Dadurch sollen bisher verschlossene Bereiche des früheren Nazibaus wie der Goldene Saal im Inneren der Zeppelintribüne für Besucher und Kunstschaffende geöffnet werden. Auch die von den Nazis in der ehemaligen sogenannten Führerstadt nie fertiggestellte Kongresshalle soll als "Laboratorium für Kunst und Kultur" genutzt werden, der Innenhof des Torsos war für Opernaufführungen vorgesehen.