Großeinsatz in Nürnberger Flüchtlingsunterkunft: Polizei will Sicherheitsgefühl erhöhen

Polizei kontrolliert Bewohner in Nürnberger Flüchtlingsunterkunft: Am Donnerstagmorgen (17. Oktober 2019) führte die Polizei Nürnberg-Süd mit der Bereitschaftspolizei eine Kontrolle der Flüchtlingsunterkunft in der Beuthener Straße in Nürnberg durch. Die Polizei betont, dass es sich dabei nicht um eine Abschiebungsmaßnahme gehandelt habe.

Polizeikontrolle: Sicherheitsgefühl stärken, Straftäter sensibilisieren

Die Flüchtlingsunterkunft in der Beuthener Straße, eine zentrale Aufnahmeeinrichtung, ist mit derzeit circa 560 Bewohnern die größte Gemeinschaftsunterkunft in Mittelfranken. Anlass der Kontrolle waren die mehr als 100 Polizeieinsätze im Jahr 2018. Hierbei handelte es sich überwiegend um missbräuchlich ausgelöste Feuermelder und Körperverletzungsdelikte.

Ziel der Kontrolle war es einerseits die Personalien der Bewohner mit deren Meldescheinen zu vergleichen. Andererseits sollte auch das Sicherheitsgefühl der großen Mehrheit der Bewohner, die rechtskonform und friedlich in der Aufnahmeeinrichtung leben, gestärkt werden. Auch wollte die Polizei Straftätern verständlich machen, dass Rechtsverstöße nicht geduldet und konsequent verfolgt werden.

Einen Monat zuvor waren in Nürnberg 19 Asylbewerber aus Georgien in einer Sammelabschiebung zurück in ihr Heimatland geführt worden. Unter den Abgeschobenen befanden sich elf Personen, die in Deutschland straffällig geworden waren.

Bewohner zeigten Verständnis

Laut Polizei war die Stimmung während der Kontrolle gelöst und die Bewohner zeigten Verständnis. Es kam zu keinen relevanten Zwischenfällen. Jedoch ermittelte die Polizei bei der Kontrolle vier Personen, gegen die Haftbefehle bestanden.

Eine Person führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich und bei 18 Personen war der aktuelle ausländerrechtliche Status nicht geklärt und musste entsprechend überprüft werden.