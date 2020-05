Update 14.19 Uhr: Mehrere Personen aus Mehrfamilienhaus gerettet

Bei dem Haus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Burgsalacher Straße in Nürnberg, teilt ein Polizeisprecher inFranken.de mit. Einige Personen wurden gerettet. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Erstmeldung: Feuer in Nürnberg

In einem Wohnhaus in Röthenbach bei Schweinau ist ein Feuer ausgebrochen, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung am Dienstagmittag (5. Mai 2020).

Über dem Brandort hat sich dichter Rauch gebildet. Die Polizei hat Verkehrssperren eingerichtet.

Sobald weitere Informationen vorliegen, erfahren Sie mehr bei inFranken.de.