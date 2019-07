Nürnberg vor 39 Minuten

Einsatz

Große Rauchsäule über Nürnberg: Feuerwehr löscht brennenden Lithium-Laster

Am Mittwochmorgen wurde die Nürnberger Feuerwehr zu einem Brand in der Maybachstraße gerufen. Ein Lkw, der mit Lithium beladen war, stand komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und löschten das Feuer.