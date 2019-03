Grillen in Nürnberg: An diesen Orten ist es erlaubt

Mit den ersten Sonnenstrahlen kommen die Nürnberger aus ihren Häusern in die vielen Grünanlagen, um das schöne Wetter zu genießen. Doch nicht jeder hat einen Balkon oder Garten fürs Grillen zur Verfügung. In Nürnberg kein Problem, denn in diesen Grünanlagen in Nürnberg ist das Grillen erlaubt.

Dutzendteich

Mit See-Ambiente und weg vom Lärm der Stadt darf zwischen Silbersee und kleinem Dutzendteich gerne der Grill aufgestellt werden. Bänke und Tische sind vorhanden, aber auch mit der Picknickdecke können hier die Grillmeister einen Sommerabend ausklingen lassen.

Pegnitztal

Westlich der Theodor-Heuss-Brücke im Pegnitztal sind ebenfalls Grillwiesen eingerichtet. Hier, neben der Lebensader Nürnbergs, der Pegnitz, werden leckere Grillspeisen zubereitet und danach kommt die Asche in die bereitgestellten Grillkohlebehälter.

Rednitztal

Im Osten Nürnbergs ist Grillen im Rednitztal erlaubt. An der Ellwanger Straße gelegen wird die Grünanlage von den Nürnbergern gerne als Grillplatz genutzt. Entspannte Abende gehen hier lecker zu Ende.

Main-Donau-Kanal

Für wen es näher zum Main-Donau-Kanal ist, der kann am Marthweg seinen Grill aufstellen. Während das Mittag- oder Abendessen auf dem Grill brutzelt, wird den vorbeifahrenden Schiffen gewunken und eine ausgelassene Zeit verbracht.

Marienbergpark

Der beliebteste Platz, um in Nürnberg zu grillen, ist der Marienbergpark im Norden Nürnbergs. Dort gibt es bereits vorinstallierte Grills und Tische mit Bänken. Im Sommer trifft man hier immer Leute, die gerade etwas auf den Grill legen und dabei die Sonne genießen.

Wichtig:

Grillen verboten ist im Luitpoldhain und auf der Wöhrder Wiese.

In die Grillkohlebehälter darf kein Müll geschmissen werden, wegen der Brandgefahr.

Alle Grillmeister müssen ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen.

Unter keinen Umständen darf offenes Feuer auf den Grillplätzen entstehen.

