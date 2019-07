Am Samstag (29.06.) fand eine Frau in Altdorf bei Nürnberg ein verwahrlostes Katzenbaby in der Türkeistraße. Phoebe, wie das erst vier bis fünf Wochen alte Tier heißt, war mit Altöl verklebt.

Frau findet Katze völlig verwahrlost - und handelt schnell

Eine aufmerksame Einwohnerin brachte das Tier sofort zum nahe gelegenen Tierarzt. Phoebe zitterte am ganzen Körper, weil sie so verängstigt war.

In der Tierarztpraxis wurde das Katzen-Baby erstmal gründlich gereinigt. Dafür mussten Rücken und Bauch rasiert werden. Anschließend wurde das Tier gebadet und mit einem Spezialshampoo behandelt. Gesundheitliche Probleme seien nicht entstanden, wie eine Mitarbeiterin der Praxis gegenüber inFranken.de berichtete. Allerdings hätte das Öl auf Dauer wohl zu Komplikationen geführt.

Phoebe ist auf dem Weg der Besserung - und kommt bei Mitarbeiterin unter

Ein Besitzer der Katze hat sich noch nicht gemeldet. Bis dahin bleibt die Katze jedenfalls bei einer Mitarbeiterin der Tierarztpraxis, die sich um Phoebe kümmert. Mittlerweile geht es ihr wieder gut, sie sei verspielt und gehe gerne auf Menschen zu, berichtet eine Mitarbeiterin.

