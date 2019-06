Nürnberger Schanzenbräu gewinnt prestigeträchtigen Preis für ihr Lager: "Hurra und Danke ans Schanze-Team", schreiben die Betreiber der Brauerei aus dem Nürnberger Stadtteil Gostenhof in einem Facebook-Post.

Schanzenbräu aus Gostenhof gewinnt Gold beim International Craft Beer Award

Stolz blickt Stefan Stretz in die Kamera. Der Brauereichef ist mit erhobener Faust und der Urkunde in der Hand auf dem Bild zu sehen. Hunderte Likes und Glückwünsche kassiert die Brauerei für den großen Erfolg.

Bei einer großen Preisverleihung in Neustadt an der Weinstraße vergab der Meininger Verlag am Montag (17. Juni 2019) zum sechsten Mal den begehrten International Craft Beer Award. Insgesamt konkurrierten 1229 Biere aus 31 Ländern um eine Auszeichnung - erklärt der Meininger Verlag in einer Presse-Mitteilung.

Viele internationale Brauereien haben dieses Jahr teilgenommen

Durch 74 Bierstile testeten sich die Juroren aus verschiedenen Länder. "Die Preisträger spiegeln die ganze Vielfalt des Bieres wider. Eine wahre Leistungsschau der handwerklichen und kreativen Braukunst", sagte Benjamin Brouër, Bierexperte und Vorstand von Meininger's Craft Beer Award.

Der Wettbewerb ist im sechsten Jahr seines Bestehens erneut gewachsen. Und auch der Anteil internationaler Biere ist seit dem Vorjahr von 23 auf 33 Prozent gestiegen. Besonders stark vertreten waren Brauereien aus der Schweiz, Frankreich, Belgien, Österreich und den Niederlanden. Aber auch aus Kolumbien, Taiwan und Australien wurden Biere eingereicht.