Nürnberg vor 1 Stunde

Germany's Next Topmodel

GNTM 2020: Am Sonntag findet Casting in Franken statt

Fans von GNTM dürfen sich freuen: Am Sonntag, 11.08.2019, findet das Casting für die 15. Staffel von Germany's Next Topmodel in Nürnberg statt. Die Models müssen allerdings mindestens so groß wie Heidi Klum sein.