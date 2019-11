Hund in Mittelfranken frisst Giftköder: Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hatte am Mittwoch, 11.09.2019, ein Hund auf einer Wiese im Bereich Lange Gasse in Simmelsdorf, Ortsteil Oberndorf, einen Köder aufgestöbert und einen Teil davon gefressen.

Köder in Simmelsdorf mit Rattengift versetzt

Die anschließende Untersuchung im Labor sorgt für Beunruhigung. Im Köder wurde Rattengift gefunden. Der Hund, der den Giftköder gefressen hatte, wurde zum Tierarzt gebracht und dort versorgt. Das Tier hatte noch Glück: Es zeigte keine Vergiftungserscheinungen.