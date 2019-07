Nürnberg vor 1 Stunde

Geisterrad

Ghostbike in Nürnberg aufgestellt - dahinter verbirgt sich ein erschütterndes Schicksal

Katharina wurde nicht alt. Die junge Frau starb mit gerade einmal 30 Jahren bei einem tödlichem Unfall in Nürnberg. In der Stadt erinnert nun ein Ghostbike an die tote Radfahrerin.