Gewinnspiel: Wir verlosen 10x2 Tickets für die Consumenta 2019 in Nürnberg

Das Messezentrum Nürnberg verwandelt sich vom 26. Oktober bis zum 3. November 2019 zur Consumenta, eine riesige Erlebniswelt und Einkaufsmeile. Rund 1400 Aussteller aus 46 Ländern präsentieren Produkte aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Haushalt, Hobby, Gesundheit und Genuss.inFranken.de verlost 10x2 Karten.

Consumenta in Nürnberg: Entdeckungsreise durch das Messezentrum in Nürnberg

An neun Tagen kann man die Entdeckungsreise durch das Messezentrum in Nürnberg machen. Startpunkt ist die Regionalhalle, mit Spezialitäten, Begegnungen und Erlebnissen aus der Region. In der nächsten Halle geht es um Mode und Styling. Die Markthalle verspricht kulinarische Entdeckungen.

Zusatzmesse ENBAU: Alles rund um die Themen Wohnen, Bauen und Energiesparen

Während der Consumenta findet auch noch die ENBAU statt. Hier geht es ums Bauen, Energiesparen und Wohnen. Der Weihnachtsmarkt bringt die erstre Weihnachtsstimmung mit, nebenan werden die neuesten Wohntrends präsentiert.