Gerichtsurteil: Steine- und Palettenwerfer an Autobahn - Täter bekommen jahrelange Haftstrafe

Im Prozess gegen die zwei jungen Männern, die in Nürnberg wegen Steinwürfe auf Autobahnen und auf einen Zug angeklagt wurden, hat die Staatsanwaltschaft auf mehrjährige Haftstrafen plädiert. Der 20-jährige Angeklagte soll zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt werden, der 17-Jährige zu fünf Jahren, wie ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Neben versuchtem Mord wird den Männern Brandstiftung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Haftstrafen von zweieinhalb und fast zwei Jahren

Die Verteidiger hielten in ihren Plädoyers eine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren für den älteren und zu einem Jahr und elf Monaten für den jüngeren Angeklagten für ausreichend. Laut Staatsanwaltschaft zogen die beiden Männer im Mai vergangenen Jahres los, um mehrere Steine gegen eine Regionalbahn auf der Strecke Nürnberg-Bamberg zu schleudern sowie Pflastersteine und Holzpaletten von Autobahnbrücken auf die A3 und die A73 zu werfen.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehreren Tausend Euro

Die Steinwürfe verletzten einen Mann an Hand und Oberschenkel, als ein Pflasterstein die Windschutzscheibe seines Lastwagens durchschlug. Mehr als ein halbes Dutzend Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon, als Steine ihre Fahrzeuge trafen oder sie mit ihren Wagen drüberfuhren. Bei einem anderen Lastwagen landete ein Stein im Fußraum der Beifahrerseite, bei einem Auto im Scheinwerferkasten. Insgesamt richtete das Duo einen Schaden von mehreren 10.000 Euro an.

Der 20-Jährige habe zwar eine "abgrundtiefe Sauerei" begangen, habe jedoch keinen Tötungsvorsatz gehabt, sagte dessen Anwalt. Der Verteidiger des 17-Jährigen forderte, die Strafe für seinen Mandanten zur Bewährung auszusetzen, da dieser keine Steine geworfen, sondern nur geholfen habe, Holzpaletten auf die Autobahnbrücke zu tragen.