Gelbe Tonne kommt nach Nürnberg: Ab wann gibt es keine Gelben Säcke mehr?

Der Gelbe Sack hat ausgedient und wird durch eine Gelbe Tonne ersetzt, erklärt die Stadt Nürnberg.

Die Stadt erklärt, dass am 1. Januar 2019 ein neues Verpackungsgesetz in Kraft getreten ist, welches nicht erlaubt, die Entsorgung des Verpackungsmülls selbst zu organisieren. Dies bleibe in der Hand von privatwirtschaftlichen Systembetreibern. Allerdings hätten die Städte durch das neue Gesetz erstmals ein erweitertes Mitspracherecht und die Möglichkeit, Eckpunkte zu definieren.

Ab 2020 gibt es im Nürnberger Stadtgebiet Gelbe Tonnen

Deshalb hat der zuständige Stadtratsausschuss die Umstellung des Sammelsystems von Gelben Säcken auf Gelbe Tonnen im Nürnberger Stadtgebiet ab 2020 beschlossen.

Seit den 1990er Jahren werden im Stadtgebiet Nürnberg Verkaufsverpackungen über den Gelben Sack gesammelt, mit dem jedoch seit Jahren zunehmend Unzufriedenheit in der Bevölkerung herrscht. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in der mangelnden Reißfestigkeit der Säcke und der dadurch entstehenden Verschmutzung im öffentlichen Raum. Oft wird der Müll bei starkem Wind verweht oder es kommt zu Gestank. Darüber hinaus leidet das Stadtbild unter den meist ungeordnet, zu früh und am falschen Ort zur Abholung bereitliegenden Gelben Säcken.

Im Gegensatz zur Rest- und Biomüllabfuhr, die der ASN in eigener Regie durchführt und dessen Kosten durch die Abfallgebühren gedeckt sind, sind für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen im Gelben Sack oder der Gelben Tonne sogenannte duale Systembetreiber mit ihren Entsorgern auf rein privatwirtschaftlicher Basis zuständig. Die Kosten für die Sammlung und Entsorgung von Verkaufsverpackungen zahlen Verbraucher somit direkt beim Einkauf der Produkte.

In Bamberg ist hingegen keine Gelbe Tonne in Sicht - die Initiative der SPD und der Grünen ist im Umweltausschuss gescheitert. Stattdessen sollen die Gelben Säcke künftig reißfester werden.