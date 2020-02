Altdorf vor 18 Minuten

Falschfahrer

Geisterfahrer (46) auf gesperrter Autobahn von Polizei überrascht

Ein 46-Jähriger ist am Montag in Mittelfranken in einen abgesperrten Autobahnbereich der A6 gefahren. Als er an der Unfallstelle bemerkte, dass er nicht weiter kommt, wendete er und fuhr als Falschfahrer wieder zurück - doch der Weg war schon versperrt.