Führung zu Leben und Wirken Fritz Bauers

Bei Führungen durch die Ausstellung ?Fritz Bauer. Der Staatsanwalt. NS-Verbrechen vor Gericht? lernen die Besucherinnen und Besucher Leben und Wirken des Generalstaatsanwalts kennen. Der nächste Rundgang startet am Sonntag, 15. April 2018, um 15 Uhr im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110.

Mit dem von Fritz Bauer 1963 initiierten Frankfurter Auschwitz-Prozess begann in Deutschland eine intensive Phase öffentlicher ?Aufarbeitung der Vergangenheit?. Bis dahin war vielen Deutschen noch fremd, dass massenhafter Mord an Zivilisten nicht als Nebenfolge eines grausamen Krieges abgetan werden kann, sondern ein Menschheitsverbrechen darstellt. Der Rundgang durch die Ausstellung vermittelt an ausgewählten Stationen Fritz Bauers Lebensgeschichte, die die großen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts spiegelt. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Persönlichkeit Fritz Bauers ab seiner Rückkehr nach Deutschland 1949 und seinem Wirken in der Bundesrepublik: Als Staatsanwalt revolutionierte er das überkommene Bild dieses Amts.

Weitere Rundgänge durch die Ausstellung gibt es an den Sonntagen 13. Mai und 3. Juni 2018, jeweils um 15 Uhr. Die Führungsgebühr beträgt 3 Euro, 2 Euro ermäßigt. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg