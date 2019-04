Frühjahrs-Trempelmarkt 2019 in Nürnberg: Von Termin, Anmeldung, bis zum passenden Parkplatz

Termin: Der Frühjahrs-Trempelmarkt 2019 findet am 10. und 11. Mai statt.

Die Anmeldung für dieses Jahr ist nicht mehr möglich.

Die Parkplatzsituation wird angespannt sein: In Nürnbergs Parkhäusern stehen für die Autofahrer die Chancen am besten.

Der Frühjahrs-Trempelmarkt in Nürnberg steht vor der Tür. Mit dem Wichtigsten wie Termin, Anmeldung und Parkplätzen versorgen wir Sie auch 2019. Zum Start in den Sommer lädt der Trempelmarkt in Nürnbergs Innenstadt zum Schlendern und Schnäppchen ergattern ein.

Innenstadt-Flohmarkt in Nürnberg: Wann findet Frühjahrs-Trempelmarkt 2019 statt?

Der Trempelmarkt Nürnberg findet einmal im Frühjahr und einmal im Herbst statt. Am 10. und 11. Mai 2019 finden die Besucher in der Innenstadt außergewöhnliche Gegenstände, die für den einen keinen Nutzen mehr haben, aber für den anderen genau das Richtige sind.

Selbst wer eigentlich gar nicht auf der Suche nach etwas Bestimmtem ist, springt vielleicht etwas ins Auge. Wer nichts findet, der kann die Altstadt in ganz besonderem Flair genießen und die vielen Eindrücke auf sich wirken lassen. Verkauft und verhandelt wird auf dem Trempelmarkt am Freitag von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr und am Samstag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Anmeldung: Wer seinen Trödel loswerden will, muss schnell sein

Um einen Verkaufsplatz auf dem Nürnberger Trempelmarkt ergattern zu können, muss man sich früh entscheiden. Die Karten für den Frühjahrs-Trempelmarkt sind bereits ausverkauft. Spontan beim Flohmarkt mitmachen ist also leider nicht drin. Platzkarten sind beim KunstKulturQuartier zu kaufen. Der Vorverkauf für den Herbst-Trempelmarkt beginnt am 1. Juli 2019.

Parken rund um den Trempelmarkt

Wer nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Trempelmarkt anreist, sondern mit dem Auto, der wird es schwer haben einen Parkplatz zu finden. In den Parkhäusern der Innenstadt, ist die Chance einen Platz für das Auto zu bekommen noch am größten. In welchem Parkhaus in Nürnberg ist es am billigsten? Hier unser Überblick.

