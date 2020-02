Freizeitmesse-Gewinnspiel 2020: Hier können Sie Tickets gewinnen

Tickets für Freizeitmesse 2020 in Nürnberg gewinnen: Wie könnte man den Frühling besser in Empfang nehmen als auf der Nürnberger Freizeitmesse? Vom 26. Februar bis 1. März 2020 erfahren Sie hier alles, was Sie für die grüne Saison brauchen werden. Von Garten-Trends bis Reiseziele: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das große Angebot an Caravans und Reisemobilen bietet auch für alle Outdoor Fans genügend Raum für Begeisterung.

Vom 15. Bis 23. Februar 2020 haben Sie die Möglichkeit, 10 x 2 Eintrittskarten für die "Freizeit, Touristik & Garten" Messe zu gewinnen! Freuen Sie sich auf erlebnisreiche Tage im Messezentrum Nürnberg mit langen Öffnungszeiten. Von 9 bis 18 Uhr sind die Aussteller mit tollen Angeboten vor Ort.

Diese verschiedenen Bereiche erwarten Sie mit tollen Produkten:

Bereich Caravaning & Camping – alles rund um Reisemobile, Caravans und Kastenwagen sowie innovative Zelte und Campingzubehör

Bereich Reisen mit Angeboten für Urlaub in der Ferne, Aktiv- und Individualurlaub und Heimaturlaub

Bereich Kreuzfahrt und Schiffsreisen mit allem, was das maritime Herz begehrt

Bereich Outdoor für alle, die voller Tatendrang sind!

Bereich Wassersport – alles rund im Flüsse und Seen. Mit Schnuppertauchbecken ist für jeden was dabei: Boot- und Kanufans, Surfer und Taucher

Bereich Fahrrad mit actionreichen Fahrradparcours und Angeboten von E-Bikes, City-Bikes, Navigationssystemen, Spezialrädern, Radreisen und funktionalem Zubehör

Bereich Gesundheit & Wellness mit Angeboten rund um das Thema Gesundheit – von Gesundheitsreisen, Massageölen und -geräten bis Fitness und Nahrungsergänzung ist hier alles geboten

Spannende Begleitung an allen 5 Terminen

Parallel finden im Messezentrum Nürnberg auch andere spannende Messen statt. Die Aktivmesse inviva begleitet die Freizeitmesse an allen 5 Tagen. Hier finden Sie alles, was das Leben bewegt. Zum ersten Mal läuft gleichzeitig vom 28. Februar 2020 bis 01. März 2020 die Triathlon-Messe "Motrivation Days". Außerdem können vom 29. Februar 2020 bis zum 1.März 2020 noch die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und die R(h)um-Messe besucht werden.