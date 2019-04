Freibad-Saison in Nürnberg gestartet: Wann öffnen alle Bäder?

Eröffnung der Freibad-Saison in Nürnberg am Samstag, 20.04.2019: Das Westbad machte den Anfang und öffnete am Karsamstag seine Türen für Besucher. Bei sommerlichem Wetter zogen die ersten Schwimmer bereits ihre Bahnen.

Die Stadt Nürnberg gibt einen Überblick, wann welchesFreibad in Nürnberg eröffnet:

Stadionbad: Eröffnung voraussichtlich am 1. Mai.

Naturgartenbad: Start voraussichtlich am 11. Mai.

Clubbad: Voraussichtlich ab 18. Mai geöffnet.

Weitere Freibäder bzw. Bade-Möglichkeiten in Nürnberg

Aktuell sind auch große Bauarbeiten am Wöhrder See im Gange. Der Grund: "Echte Strand-Perle" in Nürnberg: Wöhrder See bekommt Strand-Café mit Beachbar