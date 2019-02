An der Frauentormauer in der Nürnberger Innenstadt kam es am vergangenen Freitagnachmittag, 1.02.2019, zu einem Raub. Das berichtet die Polizei. Ein Freier bestahl eine Prostituierte und schlug ihr mehrmals ins Gesicht.

Freier stiehlt Geld und verletzt Prostituierte

Der Raub ereignete sich am Nachmittag. Nachdem ein junger Mann die Prostituierte besucht hatte, klaute er ihr Geld und ihr Handy. Daraufhin wollte er das Etablissement verlassen.

Das wollte sich die Prostituierte nicht gefallen lassen. Die Frau versuchte, den Freier aufzuhalten. Dieser reagierte mit Gewalt und schlug ihr ins Gesicht. Die Frau gab allerdings nicht auf und nahm die Verfolgung auf.

Vor dem Haus konnte die Frau den Freier erneut stellen. Sie bekam ihr Handy zurück, wurde aber erneut ins Gesicht geschlagen. Danach konnte der Täter entkommen.

Nach Raub an Frauentormauer: Polizei bittet um Hinweise

Die Frau konnte den Unbekannten beschreiben: Er ist circa 20 Jahre alt, nach eigenen Angaben syrischer Staatsangehöriger, rund 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkle, kurze Haare und ist an beiden Oberarmen tätowiert. Während der Tat trug er einen blauen Trainingsanzug, Sportschuhe und eine Winterjacke.

Die Kripo Nürnberg ermittelt und bittet um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

