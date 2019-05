Frauentorgraben in Nürnberg: 29-Jähriger schlägt zwei Männer zu Boden und beleidigt Polizisten

Am Frauentorgraben in Nürnberg schlug ein 29-Jähriger in der Nacht auf Freitag (31.05.2019) auf zwei Männer ein. Diese gingen dabei zu Boden. Anschließend beleidigte er bei der Festnahme die Polizisten, wie aus einem Polizeibericht hervorgeht.

29-Jähriger schlägt gleich zwei Männer nieder - und tritt einem ins Gesicht

Gegen 0.30 Uhr geriet ein 29-Jähriger mit zwei Männern (29 und 36 Jahre alt) in der Nähe des Hauptbahnhofs in Streit. Er teilte Faust- und Kopfstöße aus und schlug seine Gegner so zu Boden. Dem 36-Jährigen trat der Mann sogar noch ins Gesicht. Anschließend konnte der Täter vorerst fliehen.

Polizei nimmt den Täter fest - dieser beleidigt die Beamten massiv

Bundespolizisten nahmen den 29 Jahre alten Mann in der Königstorpassage fest. Dabei beleidigte er die Beamten massiv.

Schwere Gesichtsverletzungen: Beide Geschädigte mussten ins Krankenhaus

Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitten schwere Verletzungen im Gesicht. Der 29-jährige Täter muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Hinweise gesucht: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

