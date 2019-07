Frau aus Nürnberg spurlos verschwunden - wer hat Nadine G. gesehen?

Vermissten-Suche in Nürnberg: Seit Samstagmittag (13.07.2019) wird Nadine G. vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 34-Jährige kam am Samstagmittag nicht zur Arbeit. Dabei wird sie als sehr zuverlässig beschrieben, berichtet die Polizei. Eine Überprüfung ihrer Wohnadresse in der Nürnberger Südstadt sowie weiterer möglicher Anlaufadressen verlief negativ.

Frau aus Nürnberg vermisst - so sieht Nadine G. aus

Beschreibung der vermissten Frau: circa 170 cm groß, etwa 75 Kilogramm schwer, trägt schulterlange rötlich-braune Haare mit Mittelscheitel, blaue Augen, über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder in dringenden Fällen an die Einsatzzentrale der Polizei unter der Notrufnummer 110.

