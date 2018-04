Frau aus Nürnberg seit Sonntag vermisst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Auf fremde Hilfe angewiesen



Seit Sonntagnachmittag (15.04.2018) ist Claudia S. aus Nürnberg verschwunden. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Laut Polizei verließ Frau S. gegen 16.30 Uhr ihre Wohneinrichtung in der Kilianstraße. Wo sie sich gerade aufhält, ist unbekannt. Sämtliche bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen blieben erfolglos.Die Vermisste ist auf fremde Hilfe angewiesen und könnte sich demnach in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt war sie mit einem auffälligen, knallgelben dreirädrigen Liegefahrrad unterwegs. Frau S. ist 167 cm groß und hat blondes, kurzgeschnittenes Haar. Sie trägt helle Oberbekleidung und vermutlich einen weißen Fahrradhelm.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.