Fränkisches Liebespaar lässt "T90" in Ehering gravieren - Nürnberger Event-Location vor Schließung?

Die Event-Gastronomie "Terminal 90" am Nürnberger Flughafen ist finanziell angeschlagen und hat deshalb Insolvenz angemeldet. Die bis zum Jahresende geplanten Veranstaltungen sollen stattfinden - wie es mit dem Betrieb und seinen fast 80 Mitarbeitern danach weitergeht, ist indes völlig offen. Darüber hat inFranken.de vor Kurzem berichtet. Doch nicht nur die Angestellten bangen um die Zukunft des Betriebs.

Nürnbergs "Terminal 90" schafft es auf Ehering

Für unseren Leser Klaus Zimmermann stellt die Location am Airport einen ganz besonderen Ort dar. Und das hat einen äußerst romantischen Grund. Über das mögliche Aus des "Terminals" schreibt er auf unserer Facebook-Seite: "Wäre echt bitter. Meine Traumfrau dort kennengelernt, geheiratet und sogar T90 in den Ring graviert."

Im Gespräch mit inFranken.de führt Klaus Zimmermann aus: "Ich habe im Terminal 90 meine heutige Frau kennengelernt." Auch die Sache mit dem Ring stimmt: In ihren Trauring haben die Eheleute Zimmermann neben dem Hochzeitsdatum und ihren beiden Spitznamen das Kürzel "T90" einprägen lassen - als Abkürzung für das "Terminal 90".

In ihren Ehering hat das Paar das Kürzel „T90“ einprägen lassen – als Abkürzung für das „Terminal 90“. Foto: Privat

Das erste Mal fällt Klaus Zimmermann seine Zukünftige Ende 2016 auf, als sie in der Event-Location die Treppe raufkommt. "Oh Gott, habe ich mir damals gedacht. Die schaut ja viel zu gut für dich aus!", sagt er am Telefon und lacht. Dass seine Befürchtungen völlig unbegründet sind, unterstreicht Gabriele Zimmermann, die sich während unseres Gesprächs von ihrem Klaus spontan den Hörer reichen lässt. "Ich habe ihn an diesem Abend angesprochen und ihm gesagt: Du schaust gut aus!" Trotzdem bleibt es zunächst bei dieser einen kurzen Unterredung.

Event-Location als Treffpunkt für das erste Date

Wie es jedoch der Zufall so will, lernen sich Klaus und Gabriele ein halbes Jahr später über eine Dating-App abermals kennen. Als Ort für ihr erstes Date wählen sie - wie könnte es auch anders sein - das "Terminal 90" aus. Das Lustige daran ist: Dass sie sich dort nur wenige Monate zuvor bereits begegnet sind, haben beide nicht mehr auf dem Schirm. Erst Gabrieles Tochter aus einer früheren Beziehung, die seinerzeit Zeugin des ersten kurzen Aufeinandertreffens des späteren Paars gewesen ist, fällt auf, dass sich Gabriele und Klaus schon einmal begegnet sind.

Als sie ihren Klaus bei ihrer ersten "richtigen" Verabredung im "Terminal 90" erblickt, ist es um die heute 54-Jährige endgültig geschehen. "Als ich ihn gesehen habe, habe ich mir gesagt: Das wird mein Mann!" Gegenseitige Anziehung und Sympathie sind von Anfang an vorhanden. "Bussi rechts, Bussi links. Und dann sind wir schon Händchen haltend hineingegangen", erinnert sich Gabriele Zimmermann.

Klaus und Gabriele lernten sich im "Terminal 90" einst kennen. Nur wenige Monate später heirateten sie. Foto: Privat

Ihrer Tochter erzählt sie kurz darauf, dass sie ihren Traummann kennengelernt hat. "Süße, habe ich gesagt, wir heiraten in einem halben Jahr." Und so kommt es letztlich dann auch. Die Prognose wird Realität. Am 25. November 2017 geben sich Gabriele und Klaus Zimmermann schließlich das Ja-Wort. Die Verliebtheit des Paares hält bis heute an - dies wird mit jedem Wort des Telefonats nur allzu deutlich. Umso trauriger fänden es die beiden "Terminal 90"-Fans, wenn der Betrieb dort eingestellt würde.

"Das wäre furchtbar schade" - "Terminal 90" droht Schließung zum Jahresende

"Wir sind einfach gerne im ,Terminal'. Dort gibt es viele Veranstaltungen für unsere Altersgruppe", betont Klaus Zimmermann. "Es wäre furchtbar schade, wenn die Location wegfallen würde." Bis heute nimmt das Paar dort an den unterschiedlichsten Events teil. Vor allem die 80er-und-90er-Feten, die Afterwork-Sessions und die Salsa-Partys haben es den beiden Nachtschwärmern angetan. Auch den Silvesterabend haben sie schon im "Terminal 90" verbracht.

Bis heute zählt das Paar zu den Stammgästen der Nürnberger Event-Location. Foto: Privat

"Wir gehen immer noch regelmäßig zu den einzelnen Events. Umso schockierter sind wir, dass das Terminal eventuell bald dicht macht", zeigt sich Gabriele Zimmermann betroffen. Dass das Unternehmen insolvent ist, kann sie indes nicht ganz nachvollziehen. "Gerade die Themenpartys waren immer gut besucht. Ich habe schon den Eindruck, dass das Angebot angenommen wurde." Sie vermutet vielmehr, dass tagsüber zu wenige Gäste den Weg in den Gastronomiebereich gefunden haben und deshalb am Ende möglicherweise zu hohe Betriebskosten angefallen sind.

Als schlechtes Omen für ihre Liebe betrachten die Zimmermanns das drohende "Terminal 90"-Aus aber keineswegs - dies wird in dem Telefonat mehr als einmal deutlich. "Das Klaus der Richtige für mich ist, wusste ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe."