Flugraum für Boeing 737 Max 8 gesperrt - wie ist die Lage am Nürnberger Flughafen?

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopienwird der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt. Das sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Dienstag in Berlin. Die Unglücksursache stehe derzeit nicht fest, es gebe mehr Zweifel als Erkenntnisse. Zuvor hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Sender n-tv gesagt: "Sicherheit geht absolut vor. Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, habe ich veranlasst, dass der deutsche Luftraum für die Boeing 737 Max ab sofort gesperrt wird."

Wie ist die Lage am Nürnberger Flughafen?

Auch der Nürnberger Flughafen ist von der Sperrung betroffen. Keine Maschinen dieser Bauart dürfen in Franken landen oder starten. Christian Albrecht, Pressesprecher des Airports, erklärt auf Nachfrage von inFranken.de, dass ohnehin keine Boenig 737 Max in Nürnberg stationiert ist oder regelmäßig zum Einsatz kommt. Es fallen zwar keine Flüge aus, trotzdem könne es aufgrund der Umplanungsmaßnahmen der Airlines am Nürnberger Flughafen zu Verspätungen kommen.

Die klassische Maschine, die Boenig 737, bleibt hingegen weiterhin bei vielen Airlines in Nürnberg in Betrieb - schließlich ist es das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt. Die 737-Max-Reihe ist die neueste Variante des Verkaufsschlagers. Der US-Hersteller hat bereits mehr als 350 Maschinen ausgeliefert und kann Tausendende Bestellungen verzeichnen.

Tui sperrt weltweite Flüge der Boeing 737 Max 8

Die britische Luftfahrtbehörde hatte ebenfalls mitgeteilt, dass sie den Luftraum Großbritanniens für die Boeing 737 Max sperrt. Die Anordnung werde bis auf Weiteres in Kraft sein, hieß es. Auch andere Länder hatten dies angeordnet. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat für Dienstagabend eine Mitteilung angekündigt.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui hatte nach dem Flugverbot für die Boeing 737 Max 8 in Großbritannien alle Flüge mit dem umstrittenen Flugzeugtyp gestoppt. Der Schritt umfasse alle Fluggesellschaften des Konzerns, sagte ein Sprecher.

Was steckt hinter der Boeing 737 Max?

Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben. Mehrere Länder sowie Äthiopiens nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hatten Startverbote für alle Flugzeuge des Typs verfügt.

