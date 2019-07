Flughafen Nürnberg: Polizei erwischt Schulschwänzer vor Abflug in den Urlaub

Schulschwänzer am Airport Nürnberg gefasst: Die Sommerferien konnten für einige Schüler gar nicht früh genug beginnen. An den Flughäfen in Nürnberg und Memmingen hat die Polizei bei der Ausreise bis zum Freitagvormittag insgesamt neun Schulpflichtige kontrolliert, die schon vor dem Ende des letzten Unterrichtstags in den Urlaub fliegen wollten.

Flughafen Nürnberg: Polizei meldet Fälle der Schule

Die Kinder und Jugendlichen wurden nach Polizeiangaben den jeweiligen Schulen gemeldet. Falls sie keine Erlaubnis vorlegen können, müssen die Betroffenen mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei kontrolliert Schulpflichtige an den Flughäfen zwar nicht im Speziellen, meldet die Kinder und Jugendlichen aber bei der Ausreisekontrolle in Länder, die nicht Teil des Schengen-Raums sind.

Eine wahre Odyssee erlebten Urlauber am Flughafen Nürnberg Mitte Juli. Sie mussten zwei Tage auf ihren Flug warten, nach dem Start gab es wieder einen Zwischenfall.