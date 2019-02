Flughafen Nürnberg: Flüge entfallen wegen Schneefall

In Bayern, in München und Nürnberg, werden wegen des Winterwetters am Sonntag Flüge annuliert.

Von rund 1000 geplanten Starts und Landungen wurden in München bis zum Mittag 116 Flüge annulliert. Rund 40 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet, sagte ein Sprecher des Airports.

Den Angaben zufolge dauert das Räumen einer Start- oder Landebahn rund 25 Minuten. Während dieser Zeit wird die Bahn vollständig gesperrt. Seit Sonntagmorgen hatte es rund um den Flughafen Franz-Josef-Strauß kräftig geschneit.

Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus.