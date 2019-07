Fluch auf Familie - Frau in Nürnberg bezahlt "Wahrsagerin" aus

Wahrsager-Betrugsmasche in Nürnberg: Am Mittwoch, den 20. März, wurde eine Passantin in der Fußgängerzone Opfer einer Betrügerin: Eine 43-Jährige, die sich als Wahrsagerin ausgab, sprach die Frau in der Kaiserstraße an. Das berichtet die Polizei.

Sie weckte das Interesse ihrer Kundin und machte ihr weis, dass über ihrer Familie ein Fluch liege. Diesen könnte sie wegnehmen - gegen eine Bezahlung. Die Kundin fiel auf die Masche der 43-jährigen Frau herein und bezahlte den Geldbetrag, die den Fluch verschwinden ließ.

Lesen Sie auch: Dreister Betrug bei Spendenaktion in Franken: Hauptgewinne mit gefälschten Losen abgeräumt.

Betrogene Frau geht zur Polizei - "Wahrsagerin" verschwunden

Das Verhalten der Betrügerin kam der Frau dann doch merkwürdig vor, weshalb sie Anzeige erstattete. Die Kripo Nürnberg konnte die Betrügerin anhand einer Beschreibung der Frau identifizieren und fahndet nun intensiv nach ihr.

Trotzdem bleibet das Geld wohl erstmal weg, denn wo die Betrügerin sich derzeit aufhält, ist unbekannt.